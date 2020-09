One Piece: Rufy e Zoro vestono Gucci, nella nuova collaborazione

Avete sempre sognato di vedere i personaggi più famosi di One Piece vestire capi di abbigliamento italiano? Beh, ecco l'occasione giusta: una nuova collaborazione del franchise di Eiichiro Oda con nientemeno che Gucci.



Gucci e One Piece hanno cioè deciso di collaborare: sono state realizzate alcune illustrazioni dedicate a Rufy Cappello di Paglia, il protagonista del manga e anime di Oda, e a Zoro, il primo membro della ciurma ad essere reclutato nell'opera. Rufy e Zoro vestono Gucci, dunque, anche se solo in alcuni disegni che ovviamente non sono legati ai recenti eventi del manga, cioè all'arco narrativo di Wano.



Dato che immagini di questo tipo non le si vedono di certo tutti i giorni, vogliamo proporvele in questo articolo. Ecco come prima cosa Rufy che indossa i capi d'abbigliamento di Gucci. Che ne dite, ha un aspetto molto diverso dal solito, non è vero?

Artwork for the upcoming One Piece X GUCCI collaboration pic.twitter.com/Hd1xhIEUjC — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) September 28, 2020