Uncharted il film: Neil Druckmann visita Tom Holland sul set definito "incredibile"

Dopo tanti problemi e tanti rinvii, sembra che i lavori per le riprese del film di Uncharted siano finalmente partiti a vele spiegate. Tanto che Neil Druckmann, vice presidente di Naughty Dog, ha raggiunto sul set la star del film Tom Holland. Tra i due sembra essere scoppiato l'amore, con l'attore che ringrazia lo sviluppatore per la chiacchierata e l'uomo immagine di Naughty Dog che definisce il set "incredibile".

Dopo la pubblicazione di The Last of Us 2, su Naughty Dog è sceso nuovamente un velo di mistero. Lo studio dovrebbe essere al lavoro sulla versione multiplayer di The Last of Us 2 e grandi novità sono attese a breve. Ma, oltre a questo, poco si sa di quello che sta avvenendo nei talentuosi studi californiani.

Il vicepresidente Neil Druckmann, però, in queste settimane non se ne sta con le mani in mano. Anzi, sembra essere alla conquista di Hollywood. Da una parte, infatti, HBO sta lavorando sulla serie di The Last of Us, dall'altra Sony sta girando il film di Uncharted. Proprio da quest'ultimo set arrivano le ultime novità: Druckmann è andato a vedere come stavano andando le riprese ed è stato accolto con fervore nientemeno che da Tom Holland, la star che presterà il volto ad un giovane Nathan Drake.

"È stato bello parlare con te Neil Druckman, sono un grande fan dei tuoi lavori," ha scritto Spider-Man su Twitter. "Spero che ti piaccia quello che stiamo facendo col film di Uncharted."

La risposta non si è fatta attendere: "Certo, amico. Mi è piaciuto parlare di videogiochi con te e tuo fratello. Inoltre il set è incredibile! Buona fortuna per il resto dei lavori," è stata la risposta di Druckmann.

Si tratterà solo di una cotta, o presto i due potrebbero collaborare in maniera ancora più stretta? In altre parole, fare qualcosa di simile a quello che Hideo Kojima fa con i suoi amici attori/produttori cinematografici.

Vi piacerebbe?