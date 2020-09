iPhone 12: keynote Apple previsto per il 13 ottobre 2020, secondo Jon Prosser

Al prossimo keynote di Apple mancherebbero appena un paio di settimane: la nuova data da tenere d'occhio, e si spera che una volta tanto sia quella giusta, è il 13 ottobre 2020. L'evento sarà ovviamente dedicato all'iPhone 12, il prossimo dispositivo di fascia alta della casa della Mela.



Le informazioni arrivano dal leaker Jon Prosser, che nell'ultimo anno si è mostrato più volte affidabile: si era già detto convinto che il prossimo keynote Apple fosse previsto entro la prima metà di ottobre 2020, e adesso ha condiviso una data esatta. Segnate il 13 ottobre 2020 sul calendario, ma per ogni evenienza è opportuno che attendiate la conferma da parte di Apple.



Tra l'altro le buone notizie a tema iPhone 12 non sono neppure finite qui. La prima ondata di nuovi iPhone non includerà tutti i modelli previsti dalla società: vi sono stati dei ritardi nella produzione, legati soprattutto alla prima metà dell'anno, traumaticamente segnata dalla pandemia. Ecco allora il primo lotto di Apple includerà l'iPhone 12 mini da 5,4 pollici (e iPhone 12 mini dovrebbe essere proprio il nome ufficiale), poi l'iPhone 12 da 6,1 pollici. I top di gamma iPhone 12 Pro da 6,1 pollici e l'iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici si faranno invece attendere fino a novembre 2020.



I primi modelli ad essere disponibili sul mercato presenteranno tre tagli di memoria, rispettivamente da 64GB, 128GB e 256GB. iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max dovrebbero invece partire dai 128GB, passando per i 256GB e arrivando infine ai 512GB. Va da sé che tutte queste informazioni attendono una conferma da parte di Apple.

Apple's first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th

The shipment includes:

iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256

iPhone 12 6.1

-64/128/256

Event on October 13, as I mentioned before.