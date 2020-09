The Last of Us sta per diventare un gioco da tavolo

Naughty Dog ha svelato di essere al lavoro con l'editore di giochi con miniature CMON per realizzare il gioco da tavolo di The Last of Us. Si tratta solo di un altro tassello che mostra ancora più chiaramente la natura transmediale del franchise.

Il primo The Last of Us risale al 2013. Uscì su PS3 ed ebbe subito un grande successo. Il seguito è uscito quest'anno su PS4 e ha riscosso anch'esso moltissimi consensi da parte della stampa e dei videogiocatori. Naughty Dog ha già annunciato che presto il franchise debutterà nel mondo delle serie TV. Il gioco da tavolo è quindi soltanto un altro prodotto tra i tanti marchiati The Last of Us.

CMON non ha svelato la finestra di lancio del gioco. In realtà non ha fornito proprio alcun dettaglio specifico, limitandosi a parlare di un'esperienza che terrà in considerazione sia il lato narrativo che quello survival dei videogiochi da cui è tratta. La speranza è che il materiale originale sia maneggiato con cura e rispetto.

C'è da dire che stiamo parlando di un'azienda rinomata che ha già collaborato con Sony in passato, realizzando il gioco da tavolo di Bloodborne e il gioco di carte di God of War. Ellie, Joel e tutti gli altri dovrebbero essere quindi in buone mani.