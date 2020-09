Google Stadia funziona su iPhone e iPad grazie a questa web app

Dopo diversi mesi di stallo nei quali Apple e Google hanno fatto a braccio di ferro per cercare di far approvare un'app ufficiale di Google Stadia, un utente ha deciso di creare una semplice web app grazie alla quale aggirare i limiti imposti dalla società di Cupertino. In questo modo Google Stadia funziona su iPhone e iPad senza grossi problemi.

La soluzione sembra piuttosto simile a quello che farà Amazon Luna, il nuovo servizio di gaming in streaming del colosso di Bezos, quando uscirà. In altre parole si tratta di un browser estremamente limitato e pensato specificamente per rendere al meglio con Google Stadia.

L'app si chiama Stadium e può essere scaricata a questo indirizzo. Le sue caratteristiche chiave sono 3: si avvia come un'app nonostante sia una pagina web, si apre in full screen senza un'interfaccia visibile e inganna il servizio di Stadia, facendolo funzionare senza problemi su iOS.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice, basterà seguire queste istruzioni:

mettere come URL primario https://stadia.google.com/home

Impostare l'agente come Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36

Nel Menù selezionare "Autenticare" e mettere l'url https://accounts.google.com/

Una volta collegati con l'account Stadia e premuto "Fatto" bisognerà tappare su "Torna alla home" nel menù

Ogni volta che si lancerà Stadium si entrerà direttamente nel servizio di gaming in streaming di Google.

Questo sistema potrà essere presto sfruttato anche da Microsoft per xCloud, da Nvidia per GeForce Now, oltre che da Google in via ufficiale. Cosa ne pensate?

Lo avete provato? Avete avuto problemi?