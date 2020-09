Steam: tutte le date dei saldi stagionali e i dettagli dell'evento di Halloween

Steam ha comunicato le date di tutti prossimi saldi stagionali del 2020. Come se non bastasse, il negozio di Valve ha anche spiegato nel dettaglio in cosa consisterà l'evento di Halloween che si terrà dal 29 ottobre al 2 novembre 2020.

Andiamo con ordine. Ecco le date chiave dei saldi Steam di questa fine del 2020:

Saldi di Halloween di Steam: 29 ottobre - 2 novembre

Saldi autunnali di Steam: 25 novembre - 1 dicembre

Saldi invernali di Steam: 22 dicembre - 5 gennaio

Per quanto riguarda i saldi di Halloween, lo scopo dello store è quello di celebrare la stagione e includere i giochi che sono più adatti al tema "Halloween". Saranno presenti giochi che mettono bene in mostra la loro componente horror o i loro aspetti a tema Halloween, ma anche tutti i giochi che in qualche modo "festeggiano halloween" possono essere offerti in sconto.

Questo vuol dire che possono essere inclusi i giochi appartenenti alla categoria "Horror", ma sarà dato grande spazio anche ai contenuti o alle attività a tempo limitato a tema Halloween che gli sviluppatori avranno incluso all'interno dei giochi.

Cosa ne pensate? Ci sono giochi che state attendendo con ansia?