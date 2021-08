Pokémon Unite su iOS e Android: 2.5 milioni di preregistrazioni, secondo regalo sbloccato

The Pokémon Company ha reso disponibili, circa una settimana fa, le pre-registrazioni per la versione iOS e Android di Pokémon Unite, il MOBA dedicato alla saga di Game Freak. Il gioco sarà disponibile il 22 settembre su dispositivi mobile ma, già ora, sono state raggiunge le 2.5 milioni di pre-registrazioni. Questo significa anche che è stato sbloccato il secondo regalo per i giocatori.

Il primo regalo è stato sbloccato ieri, 24 agosto, dopo il superamento di 1 milione di pre-registrazioni. Il premio consiste in 1.000 Biglietti Aeos. Oggi, invece, è stato sbloccato il secondo regalo: una licenza Pikachu Unite. Il terzo regalo di Pokémon Unite sarà sbloccato solo col raggiungimento di 5 milioni di pre-registrazioni: i fan otterranno un Pikachu in stile festivo, che potete vedere nel tweet qui sotto.

Considerando l'aumento di pre-registrazioni nelle ultime 24 ore, è credibile che l'obiettivo di 5 milioni sia raggiungibile entro la data di uscita. Dovremo vedere in quanto tempo i giocatori saranno in grado di superare tale traguardo: farcela, come detto, significherebbe ottenere anche un terzo premio in Pokémon Unite.

Come detto, Pokémon Unite è un MOBA a base Pokémon. Ogni creaturina parte dal livello 1 e, durante la partita, sale di livello, impara nuove mosse e - se può - si evolve in una forma più potente. Lo scopo è raccogliere energia Aeos e depositarla nelle aree di goal e ottenere così punti.

