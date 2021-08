Pokémon Unite Guida: le build migliori per gli starter

Se siete indecisi su quale scegliere in questa guida di Pokémon Unite troverete una panoramica delle abilità di tutti e cinque i Pokémon che vi aiuterà nella vostra decisione. Inoltre vi spiegheremo quali sono, a nostro avviso, le migliori build per i Pokémon Starter .

Un po' come i titoli della serie madre, anche in Pokémon Unite al giocatore viene data la possibilità di scegliere un Pokémon Starter dopo la fase introduttiva. La differenza è che invece di tre creature, il MOBA di TiMi mette a disposizione ben cinque Pokémon: Charizard, Pikachu, Talonflame, Snorlax ed Eldergoss.

Scegliete lo starter in base al ruolo che volete giocare

Pokémon Unite

Ognuno dei cinque Pokémon starter di Unite incarna un ruolo specifico: Charizard è un Tuttofare, Pikachu rappresenta la categoria degli Attaccanti, Talonflame è un velocista, Snorlax è un inamovibile Difensore e infine Eldegoss è un Supporto in grado di curare e potenziare la squadra. Ma qual è il migliore?

In Pokémon Unite ogni ruolo eccelle in determinati scenari ma pecca in altri. Di conseguenza lo stile di gioco cambia drasticamente a seconda del Pokémon che state utilizzando. Detto questo, tutti e cinque i Pokémon Starter di Unite fortunatamente sono delle valide opzioni per il loro ruolo di riferimento. Per rispondere alla domanda: il Pokémon Starter migliore è quello con il ruolo che meglio si adatta al vostro gusto e stile di gioco. Per questo motivo prima di fare la vostra scelta vi consigliamo di leggere la nostra guida ai ruoli di Pokémon Unite e come giocarli.

In ogni caso, scegliere uno starter non preclude l'ottenimento degli altri quattro. Tutti i Pokémon infatti possono infatti aggiungersi alla vostra squadra acquistandoli presso lo Unite Battle Committee. Tuttavia tenete a mente che le licenze costano tantissimi Aeos coin, quindi è bene ragionare attentante su quale Pokémon Starter scegliere piuttosto che pentirsi successivamente. In ogni caso, se ne aveste bisogno consultate la nostra guida su come ottenere Aeos Coins e le altre valute di Pokémon Unite velocemente.