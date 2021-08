Chernobylite rinviato su PS4 e Xbox One, ecco la data di uscita aggiornata

Chernobylite è stato rinviato su PS4 e Xbox One: attese per il 7 settembre, le due edizioni console del gioco arriveranno invece qualche giorno dopo, il 28 settembre.

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Chernobylite, il titolo sviluppato da The Farm 51 vanta una storia avvincente e misteriosa, un'ottima ricostruzione degli scenari, un gameplay focalizzato sulla sopravvivenza e una grande atmosfera.

Aspetti che anche i possessori delle piattaforme Sony e Microsoft potranno apprezzare, ma appunto con un pizzico di attesa in più. Non cambiano invece i piani per le versioni PS5 e Xbox Series X, previste entro la fine di quest'anno.

"A causa di alcuni problemi imprevisti con le edizioni console di Chernobylite, abbiamo deciso di rimandare leggermente il lancio del gioco su PS4 e Xbox One finché tutto non verrà risolto", ha scritto il publisher All in! Games in una nota.

"Vogliamo essere sicuri di offrirvi un'esperienza di qualità e rinviare l'uscita del titolo su console di qualche settimana ci consentirà di ottenere tale risultato. Vi ringraziamo per la pazienza."