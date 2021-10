Xbox non ha bisogno di nuovi annunci ai festeggiamenti dei suoi vent'anni, per un insider

All'evento del 15 novembre 2021 in cui si festeggeranno i vent'anni del marchio Xbox non ci saranno annunci di nuovi giochi. Microsoft lo ha dichiarato nel comunicato ufficiale con cui lo ha presentato. L'insider Klobrille ha una prospettiva interessante sull'argomento: semplicemente Microsoft no ha bisogno di presentare nuovi titoli, visto quanti ne ha già sul piatto per i prossimi mesi e anni.

Klobrille: "Xbox Non ha bisogno di annunciare dei nuovi giochi in questo momento, perché ne hanno così tanti già annunciati che potrebbero riempirci un intero E3 con solo il gameplay. Io dico di stare a guardare, soprattutto nei riguardi di Halo Infinite."

L'idea di Klobrille ha senso. In questo momento per Microsoft non avrebbe molto senso annunciare nuovi giochi, perché deve ancora capitalizzare su quelli già in campo. Di alcuni non si sa quasi nulla (Avowed e Fable, per fare due esempi).

Del resto novembre sarà il mese di Forza Horizon 5, uno dei titoli più attesi dell'anno, mentre dicembre quello di Halo Infinite, che potrebbe sbancare nel caso la qualità sia quella sperata dai giocatori. Probabilmente sarà proprio quest'ultimo uno dei protagonisti dell'evento, dato che 343 Industries deve ancora ripresentarne la campagna single player, dopo l'anno di rinvio. Per i nuovi annunci se ne riparlerà nel 2022, a questo punto.