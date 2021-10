Harry Potter, un nuovo cosplay di Hermione firmato Kalinka Fox

Hermione è ancora oggi uno dei personaggi preferiti dai tantissimi fan di Harry Potter e naturalmente da Kalinka Fox, che ha voluto dedicare alla bella maga il suo ultimo cosplay.

Non è la prima volta che Kalinka interpreta Hermione, e anche in questo caso il lavoro di makeup appare straordinario: la modella russa riesce a modificare i propri tratti per somigliare a Emma Watson, e il risultato lascia a bocca aperta.

Naturalmente sul fronte degli abiti c'è stata una libera interpretazione, mancano del resto pochi giorni a Halloween e possiamo dunque vedere Hermione con un bel cappello in testa, un abito leggero e uno scenario caratterizzato da tonalità autunnali.

Siamo ormai ben abituati alla qualità dei cosplay di Kalinka, vedi ad esempio le sue interpretazioni del giocatore 067 da Squid Game, di Yennefer da The Witcher, di Harley Quinn da The Suicide Squad o di Lara Croft da Tomb Raider.