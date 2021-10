Sea of Thieves: superati i 25 milioni di giocatori, è un grande successo

RARE e Microsoft hanno annunciato che Sea of Thieves ha superato i 25 milioni di giocatori. Si tratta di un grande risultato per un gioco dato per spacciato da molti dopo i non brillantissimi primi mesi di vita. In realtà lo studio di Conker è riuscito nel miracolo non solo di risollevarlo, ma anche di renderlo uno dei titoli di maggior successo di Xbox (e non solo) degli ultimi anni.

Aggiornamento dopo aggiornamento Sea of Thieves è cresciuto moltissimo e non sembra volersi fermare. Pensate che solo tra il 2020 e il 2021 ha goduto di venticinque aggiunte, tra le quali l'espansione A Pirate's Life e la quarta stagione, chiamata Sunken Kingdom. Soprattutto Sea of Thieves: A Pirate's Life, con contenuti tratti da "I pirati dei Caraibi" di Disney, pare aver attirato molti nuovi giocatori.

Immagine celebrativa dei 25 milioni di giocatori di Sea of Thieves

Per festeggiare Microsoft ha deciso di regalare oro e Doubloons a tutti i giocatori, nonché di mettere in palio 25 milioni di monete d'oro. Non male.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Naturalmente è anche parte dell'abbonamento Xbox Game Pass, che dà accesso immediato e completo al gioco.