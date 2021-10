Rainbow Six Siege: update 2.15 del 19 ottobre 2021, ecco i cambiamenti

Ubisoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Rainbow Six Siege. Si tratta dell'update 2.15 per l'anno 6 e la stagione 3.3. Ecco i dettagli inclusi nella patch del 19 ottobre 2021.

Prima di tutto, vediamo il peso del download dell'update 2.15 di Rainbow Six Siege su ogni piattaforma:



Ubisoft Connect: 2.21 GB

Steam: 1.7 GB

Xbox One: 1.2 GB

Xbox Series X: 3.7 GB

PS4: 1.4 GB

PS5: 1.13 GB

Ecco invece i bilanciamenti agli operatori per l'update 2.15 di Rainbow Six Siege:



Alibi: aumentato il rinculo verticale del Mx4

Aruni e Mozzie: ridotto il caricatore del P10 Roni da 19+1 a 15+1, aumentato il rinculo verticale e il rinculo del primo colpo, le munizioni totali sono ora 181 in PvP, 121 in harcore e 196 in PvE

Castle: aumentato il numero di Armor Panel da 3 a 4, ridotto il numero di pugni richiesto per distruggere un Armor Panel da 12 a 9

Clash: sostituito il P-10C con Super Shorty

Hard Breach Charge: aumentato il numero da 1 a 2, questo ha efetto su Montagne, Buck, Fuze,

Capitão, Amaru, Nøkk, Ying, e Zero

Kapkan: non c'è più il limite di 1 trappola per porta o finestra

Melusi: aggiunta la camera a prova di proiettile e rimossa la Nitro Cell

Oryx: ridotto il tempo di ricarica del dash da 12 a 8 secondi

Wamai: aumentato il numero di Mag-Net da 4 a 6, ridotta l'area d'effetto da 5 a 3.5 metri

Un operatore di Rainbow Six Siege

Inoltre, a questo si sommano tutta una serie di correzioni ai bug e una novità: a partire dall'update 2.15, i giocatori PC di Rainbow Six Siege possono mostrare in tempo reale le prestazioni del gioco sull'HUD, come ad esempio gli FPS, la latenza e le metriche legate all'hardware NVIDIA.

Parlando di PlayStation Plus Series: Rainbow Six Siege e NBA 2K22 sono i primi giochi dell'iniziativa.