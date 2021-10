Inscryption: il trailer di lancio annuncia che è disponibile

Devolver Digital ha pubblicato il trailer di lancio di Inscryption, il nuovo gioco di Daniel Mullins, già autore di Pony Island e The Hex, disponibile da oggi su Steam e GOG, naturalmente in versione PC. Presto sarà pubblicato anche su console. Lo trovate in testa alla notizia.

Naturalmente si tratta di un titolo davvero particolare, come del resto tutti gli altri di Mullins, che mescola carte ed escape room, quindi è meglio che vi informiate bene prima di acquistarlo. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Inscryption, in cui Nicola Armondi ha scritto:

Fresco, intenso e impegnativo senza essere complesso; così definiremmo Inscryption. L'avventura di Mullins, edita da Devolver Digital, è un gioco di carte ma anche un escape room. Le battaglie a suon di carte sono rapide, divertenti ed estremamente varie. Le regole si espandono continuamente mantenendoci sempre sull'attenti, nel mentre una serie di piccoli enigmi spezzano il ritmo nel modo giusto. Sullo sfondo vi è inoltre una trama interessante, appassionante, ben recitata. Il grande mistero nascosto in Inscryption chiede di essere svelato e vi consigliamo di farlo.