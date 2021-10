Darksiders 4, THQ Nordic suggerisce l'arrivo del nuovo capitolo

THQ Nordic ha pubblicato un'immagine che suggerisce l'arrivo di un titolo attesissimo: Darksiders 4, il nuovo capitolo di una serie di lunga data dalle vicende complicate, ma comunque sempre nel cuore dei fan.

L'immagine mostra le sagome dei quattro cavalieri dell'apocalisse. Finora abbiamo interpretato Guerra in Darksiders, Morte in Darksiders II e Furia in Darksiders III. Rimane solo il quarto, Conflitto, che dovrebbe essere il protagonista del nuovo episodio. Conflitto è già apparso nella serie, ma è sempre rimasto defilato rispetto ai fatti narrati. Nell'immagine dovrebbe essere quello che impugna una pistola.

In realtà Conflitto è stato utilizzabile insieme a guerra nello spin-off Darksiders Genesis, un gioco di ruolo d'azione di buona fattura uscito qualche tempo fa. Non ha però mai ricevuto un capitolo principale.

L'immagine potrebbe suggerire anche altro. Ad esempio che nel gioco si potranno interpretare tutti i cavalieri, per un capitolo conclusivo più corale rispetto ai precedenti. Inoltre c'è da segnalare un sondaggio aperto da THQ Nordic di seguito all'immagine che chiede ai giocatori chi è il loro Lighsider preferito: Vita, Armonia, Pace o Calma.

Per adesso non c'è ancora niente di concreto. Comunque sia, se il publisher ha fatto questi post, evidentemente qualcosa è arrivo, magari in occasione di qualche evento dedicato o dei TGA 2021, che sarebbero una vetrina perfetta per presentare un titolo simile.