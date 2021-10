Corsair iCUE Elite con display LCD: la nuova linea di lusso Corsair, anche in versione upgrade

Dopo aver lanciato il Corsair Retrofit Kit che permette di adattare gran parte dei suoi AIO di punta ai nuovi processori Intel, Corsair ha lanciato la nuova linea Corsair iCUE Elite LCD che sulla testata della pompa fa sfoggio di un display LCD programmabile da 2.1 pollici. Può quindi essere usato per mostrare informazioni di sistema o riprodurre immagini, statiche o animate.

Lo schermo dei dissipatori Corsair iCUE Elite LCD può mostrare sia informazioni sul PC, sia gif animate

I nuovi modelli Corsair H100i Elite LCD, H150i Elite LCD e H170i Elite LCD garantiscono una maggiore personalizzazione che può anche essere estesa ai modelli già in commercio grazie ai kit di adattamento per montare lo schermo LCD , circondato da 24 LED programmabili, sulla pompa della linea Corsair iCUE Elite Capellix. Inoltre promettono prestazioni termiche superiori rispetto ai modelli base grazie ai i miglioramenti delle nuove ventole Corsair ML RGB Elite che offrono una ventilazione migliorata utilizzando cuscinetti a levitazione magnetica e tecnologia AirGuide.

Con la serie Corsair iCUE Elite LCD arrivano anche le nuove ventole Corsair ML RGB Elite con cuscinestti migliorati

I kit dei nuovi dissipatori includono staffe per i socket LGA 1700, LGA 115x, LGA 2066, AM4 ed sTRX4, risultando quindi già pronte per i nuovi Intel Alder Lake-S. Inoltre le ventole Corsair ML RGB Elite possono essere acquistate anche a parte e, passando ai prezzi, sono disponibili sia nel taglio da 120 millimetri, disponibili a 28.90 euro nel pacchetto con singola ventola e a 99,90 euro in quello da tripla ventola che include un controller, che in quello da 140 millimetri, con la singola ventola che costa 34.90 euro e il pacchetto doppio che ne costa 81.90, includendo anche in questo caso un controller. Il Corsair iCUE H100i Elite costa invece 257,90, il Corsair iCUE H150i Elite costa 293,90 euro e il il Corsair iCUE H170i Elite costa 316,90. Qui invece le informazioni sul kit di upgrade.