Intel Alder Lake-S: disponibile il CORSAIR Retrofit Kit per i nuovi processori Intel LGA 1700

Disponibile a 2.99 euro nella versione essenziale e a 14.99 euro con kit di fissaggio completo, il CORSAIR Intel LGA 1700 Retrofit Kit permette di adattare i dissipatori AIO CORSAIR alle nuove staffe del socket LGA 1700 dei processori Intel Alder Lake-S di dodicesima generazione.

Nonostante l'annuncio della disponibilità, il kit non compare ancora sul negozio italiano CORSAIR, ma è probabile che spunti a breve rendendo possibile adattare rapidamente diversi sistemi AIO Corsair ai nuovi processori Intel Alder Lake-S con socket LGA 1700, in arrivo a breve con la presentazione attesa tra fine ottobre e inizio novembre. I dissipatori CORSAIR attualmente in produzione saranno invece già dottati di supporto per i nuovi processori Intel. Di seguito la lista dei dissipatori AIO compatibili con il kit:

CORSAIR iCUE H170i ELITE CAPELLIX

CORSAIR iCUE H150i ELITE CAPELLIX

CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX

CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX

CORSAIR iCUE H150i RGB PRO XT

CORSAIR iCUE H115i RGB PRO XT

CORSAIR iCUE H100i RGB PRO XT

CORSAIR iCUE H60i RGB PRO XT

CORSAIR Hydro Series H115i RGB PLATINUM 280 mm

CORSAIR Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240 mm

CORSAIR Hydro Series H100i RGB PLATINUM SE 240 mm

CORSAIR Hydro Series H100x

CORSAIR Hydro Series H60 (2018) da 120 mm