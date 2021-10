Sherlock Holmes Chapter One: trailer ci mostra i primi minuti del gioco

Grazie a un trailer condiviso da IGN USA, abbiamo modo di vedere i primi di minuti di gioco di Sherlock Holmes Chapter One. Precisamente, si tratta del video di apertura che introduce i personaggi principali dell'avventura e l'ambientazione.

Nel trailer possiamo vedere che Sherlock e il suo amico d'infanzia John su una nave, che attendono di sbarcare a Cordona. Il viaggio ha provato il giovane detective, che non vede l'ora di raggiungere il proprio hotel, che vediamo nella fase finale del video. Scopriamo anche il viaggio a Cordona di Sherlock Holmes Chapter One ha un fine preciso: fare visita alla tomba della madre di Sherry.

Sherlock Holmes Chapter One: il giovane Sherlock in una vita della città

John spiega anche che Cordona è la casa di infanzia dei due protagonisti e suggerisce che potrebbe essere eccitante scoprire cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale nel corso degli anni. Viene citato anche Mycroft, fratello di Sherlock. In Sherlock Holmes Chapter One sentiremo parlare di lui e ne vedremo il passato attraverso gli occhi del nostro protagonista.

Nel nostro più recente articolo dedicato vi abbiamo spiegato che: "Questa seconda prova di Sherlock Holmes Chapter One ci ha lasciato sensazioni positive, riconfermando quanto di intrigante avevamo notato in passato. La villa degli Holmes è un hub di gioco potenzialmente interessante e le sezioni d'azione sono di certo un passo in avanti rispetto a The Sinking City. Dovremo vedere in fase di recensione se tutti gli elementi, da quello investigativo a quello più action, sapranno fondersi in un gioco che sappia soddisfare i videogiocatori nati con la lente di ingrandimento in mano."