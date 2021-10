PlayStation Plus Series: Rainbow Six Siege e NBA 2K22 sono i primi giochi dell'iniziativa

Sony ha annunciato la nuova PlayStation Plus Series, stagione di tornei eSport targati PS Plus. I primi giochi al centro dell'iniziativa sono Rainbow Six Siege e NBA 2K22. Vediamo tutti i dettagli.

PlayStation Plus Series sarà diviso in 2 Season composte da 3 tornei l'una. Ogni mese vi sarà un titolo diverso e si partirà il 13 ottobre con Rainbow Six Siege, mentre a novembre vi sarà spazio per NBA 2K22. La prima Season andrà dal 13 ottobre al 19 dicembre 2021, mentre la seconda andrà dal 9 gennaio al 20 marzo 2022.

Locandina di PlayStation Plus Series

Qualificandosi alle finali si possono vincere premi PlayStation: abbonamenti PS Plus, ricariche PS Network e DualShock 4 sono i principali premi. Inoltre, per ogni Cup si riceverà un biglietto virtuale che aumenterà le chance di vincere, alla fine della Season, una console PS5 Standard Edition, oltre a grandi premi.

I tornei sono organizzati da PlayStation Italia ed ESL Italia e daranno vita alla PlayStation Plus Series. Per iscriversi si deve essere abbonati a PS Plus e andare sul sito ufficiale ESL a questo indirizzo. Per tutti i dettagli sul regolamento, vi basta raggiungere questa pagina.

