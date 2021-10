Call of Duty Vanguard: bonus PlayStation confermati, ecco il periodo di esclusività

È stato da poco condiviso un nuovo trailer dedicato a Call of Duty Vanguard, nuovo gioco sparatutto della serie COD in arrivo il prossimo novembre. L'opera includerà una serie di contenuti esclusivi per PlayStation 4 e PS5. Il video ne ha confermato il periodo di esclusività: circa 1 anno.

Precisamente, come potete vedere anche dall'immagine qui sotto estrapolata direttamente dal trailer. I bonus PlayStation 5 e PS4 di Call of Duty Vanguard saranno esclusivi per la console di Sony fino al 1 novembre 2022. Lo sparatutto sarà pubblicato il 5 novembre, quindi si tratta di un'esclusività di quasi un anno.

Dettagli del trailer di Call of Duty Vanguard

La nota inclusa nel trailer afferma che i giocatori PlayStation otterranno "contenuti bonus e benefici che non saranno disponibili su altre piattaforme fino al 1 novembre 2022". Non precisa però che tipo di contenuti saranno resi disponibili per i giocatori PS4 e PS5. Probabilmente dovremo attendere un po' prima di scoprire i dettagli.

Ecco il trailer della campagna di Call of Duty Vanguard in italiano. Vi segnaliamo infine i cambiamenti promessi da Sledghammer, dopo la beta.