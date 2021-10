Super Mario Bros. il film: Chris Pratt condivide un falso trailer molto divertente

Chris Pratt, noto attore che ha interpretato Starlord nel Marvel Cinematic Universe, ha condiviso tramite la propria pagina Instagram un falso trailer per Super Mario Bros. il film. Pratt, ricordiamo, darà la voce a Mario.

Fate però attenzione. Il falso trailer per Super Mario Bros. il film condiviso da Chris Pratt è basato su alcune scene di Guardiani della Galassia. Potrebbero essere ritenute spoiler da alcuni. Proseguite oltre l'immagine a vostro rischio.

Chris Pratt e Mario da Super Mario Odyssey

Ecco il falso trailer per Super Mario Bros. il film condiviso da Chris Pratt.

Il video si apre con StarL.... Super Mario che deve prendere una delle Stelle dell'invincibilità tipiche della saga. Gamora viene trasformata in Toad, mentre la madre di Peter diventa la principessa Peach: il finale è effettivamente perfetto, visto che Peter dice "Mamma" con la voce di Mario, parlando alla madre. Nel complesso, questa parodia è molto divertente e include anche l'HUD di Super Mario 64.

Per il momento non abbiamo ancora avuto modo di vedere un vero e proprio trailer di Super Mario Bros. il film. Nintendo ha solo annunciato gli attori e la scelta di Chris Pratt ha in realtà fatto nascere parecchie critiche.

Potete leggere il nostro speciale dedicato: Super Mario torna al cinema dopo 28 anni dal disastroso film con Bob Hoskins.