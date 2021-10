Forza Horizon 5: video confronta le modalità Performance e Quality su Xbox Series X

La redazione di IGN US ha pubblicato un filmato di Forza Horizon 5 che mette a confronto le modalità grafiche Performance e Quality su Xbox Series X.

Come aveva già confermato da Playground Games nei mesi scorsi, entrambe le opzioni offrono una risoluzione massima di 3840 x 2160. La modalità Performance gira a 60fps, mentre quella Quality scende a 30fps, ma offre una qualità visiva superiore.

I giocatori più navigati senza dubbio opteranno per la maggiore fluidità offerta dai 60fps della modalità Performance, ma come spiegato nella nostra anteprima di Forza Horizon 5 realizzata da Francesco Serino il gioco su "Xbox Series X è di una fluidità sfrontata e i 4K del quality mode inficiano pochissimo sul senso di velocità generale e potrebbe non essere un'eresia preferirli ai 60fps, solitamente essenziali in un gioco di guida."

Forza Horizon 5 sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2021 per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Come tutti i giochi realizzati dai first party di Microsoft, anche il nuovo racing game di Playground fin dal lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Se questo filmato non vi è bastato, date uno sguardo a questo video gameplay che mostra un auto e un aereo che gareggiano.