FIFA 22 è primo, secondo, terzo, quarto e quinto nella classifica italiana, successo totale

Sono disponibili i dati di vendita dei videogiochi PC e console della settimana 27 settembre - 3 ottobre per il mercato italiano, forniti da IIDEA. Grazie a questi, abbiamo modo di vedere che FIFA 22 è stato in grado di ottenere la prima, seconda, terza, quarta e quinta posizione della classifica. Il gioco di calcio di EA è stato per certo un successo.

Vediamo però nel dettaglio la classifica completa italiana, che conta sia le vendite PC che quelle console:



FIFA 22 - PS4 FIFA 22 - PS5 FIFA 22 - Xbox One FIFA 22 - Switch FIFA 22 - Xbox Series X|S Marvel's Spider-Man: Miles Morales - PS5 GTA 5 - PS4 Ratchet & Clank: Rift Apart - PS5 Minecraft: Nintendo Switch Edition - Switch God of War - PS4

Un giocatore di FIFA 22 che esulta

Quella indicata è la classifica aggregata (fisico + digitale), che somma sia le vendite PC che le vendite console, ma come potete vedere è dominata dalle vendite console. Vi sto che riportare la classifica console sarebbe ridondante, vi segnaliamo la classifica PC:



FIFA 22 Terra di Mezzo: L'ombra della guerra Nier: Automata Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor Final Fantasy VI Pixel Remaster eFootbal Pro Evolution Soccer 2021: Season Update Spyro Reignited Trilogy Tekken 7 Hitman 2

Come potete vedere, pur non avendo ottenuto vendite sufficienti per apparire nella Top 10 delle vendite aggregate, FIFA 22 in versione PC è comunque primo tra i giochi PC. Il successo del gioco non è ovviamente una grande sorpresa: è una riconferma della potenza dell'opera EA.

FIFA 23 cambierà nome in EA Sports FC 23? Ha veramente importanza? Voi cosa ne pensate?