Fortnite, film in arrivo? Epic ci pensa per il lancio della divisione entertainment

Fortnite potrebbe diventare presto un film: stando a un report Epic Games ci starebbe pensando, visto che l'eventuale progetto potrebbe fare da apripista alla nuova divisione entertainment dell'azienda, che vuole evidentemente impegnarsi anche su quel fronte.

Considerato che Fortnite non tornerà su App Store prima di alcuni anni, è chiaro che ci sarà una sensibile diminuzione degli incassi sul lungo periodo ed è proprio per questo che Epic pensa di utilizzare la popolarità dei suoi brand per realizzare film e altri contenuti di intrattenimento.

Sarebbe da interpretare in questo senso l'arrivo di tre ex LucasFilm, nello specifico l'ex vicepresidente della physical production Jaason McGatlin, l'ex capo dei business affairs Lynn Bartsch e il vicepresidente della production finance Chris Furia.

Non ci sono stati riferimenti ufficiali a un film di Fortnite, ma si tratterebbe del progetto più plausibile per la nuova divisione entertainment di Epic Games, vista la popolarità del brand anche e soprattutto presso le fasce d'età più giovani.

Inoltre l'ormai ricco lore del battle royale si presterebbe bene a questo tipo di riduzione, magari qualcosa di simile a The LEGO Movie con i suoi tanti crossover.