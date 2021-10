GTA 5: Squid Game diventa popolare nei server GDR della modalità online

Squid Game, famosa serie TV di Netflix, sta invadendo pian piano il mondo dei videogioco. Ora è il turno di GTA 5, o più precisamente dei server GDR di Grand Theft Auto Online. I fan hanno iniziato a usare delle mod nei server per creare specifici contest ispirati al drama Sud Coreano.

Un esempio è una missione nella quale un gruppo di giocatori devono attraverso un campo mentre un altro dà ordini tramite un microfono. Nel mentre, c'è un gruppo che deve sorvegliare e sparare a chiunque sbagli a eseguire i comandi. I giocatori di GTA 5 non hanno solo ricreato i mini-giochi, ma anche alcuni dei personaggi, come la bambola robot inquietante che è diventata uno dei simboli di Squid Game.

Potete vedere alcune delle creazioni in stile Squid Game all'interno di GTA 5 tramite il video qui sotto.

La serie è estremamente popolare e queste di GTA 5 non sono le prime creazioni a tema Squid Game inserite in un gioco. Un facile esempio è quanto realizzato in Roblox.

Un po' tutti parlano della serie, compreso Hideo Kojima che non solo ha visto Squid Game ma ha commentato la serie TV Netflix con la sua solita originalità.

Se ancora non l'avete vista, vi segnaliamo un cambiamento che non potreste notare da soli: Netflix ha dovuto rimuovere un numero di telefono apparso nella serie, ecco perché.