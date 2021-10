New World: giocatori abusano dei report per bannare gli avversari e vincere le guerre

A quanto pare su New World ci sono alcuni giocatori che farebbero di tutto pur di vincere le Guerre, anche a ricorrere a mezzi sleali, come abusare delle segnalazioni per far bannare gli avversari prima degli scontri.

In New World l'apice della componente PvP è rappresentato dalla modalità Guerra. Si tratta di scontri tra due fazioni di 50 giocatori per il controllo di un territorio e dunque di tutte le risorse e i benefici che si possono trarre da esso. Insomma gli andamenti delle guerre influenzano drasticamente i rapporti di forze tra le fazioni e danno grandi vantaggi ai giocatori vincenti.

Come in tanti altri titoli multiplayer, anche in New World è presente un sistema di report, tramite il quale un giocatore può segnalare un altro utente per atteggiamenti offensivi o scorretti. Apparentemente, una volta che un giocatore ottiene un determinato numero di segnalazioni in un certo periodo di tempo questo viene automaticamente bannato per 24 ore dal gioco.

Tuttavia, come riporta PC Gamer, ci sono dei giocatori che abusano delle segnalazioni per far bannare gli utenti appartenenti a una Compagnia avversaria prima di una guerra, ottenendo così un vantaggio determinante nello scontro. Un problema segnalato su Reddit, i forum di steam e altre piattaforme social dove si possono leggere alcuni esempi.

"50 delle 100 persone che fanno parte della mia Compagnia sono state bannate. Abbiamo dovuto rinunciare al territorio che avevamo ottenuto con grandi sforzi perché tutti possono premere sul pulsante dei report un paio di volte? È una follia e serve un fix il prima possibile", recita il post di un utente su Reddit.

New World, giocatori difendono una fortezza

"La mia Compagnia ha una Guerra oggi e quella contro cui ci scontreremo ha segnalato i nostri migliori giocatori in modo che venissero bannati per 24 ore e non farli partecipare alla battaglia", afferma un altro utente sui forum di New World.

Un altro post su Reddit, ora rimosso, invece spiegava per filo e per segno come bannare in massa i giocatori di livello più alto di una compagnia avversaria prima di una Guerra. Un vero e proprio tutorial in stile "ti piace vincere facile?".

Da questo punto di vista le risposte da parte di Amazon Games sono contrastanti. Alcuni moderatori affermano che in effetti esiste un sistema automatico per cui un giocatore viene bannato automaticamente dopo aver ricevuto un tot di report. Altri invece affermano che ogni singola segnalazione viene valutata da una persona prima di essere approvata. In ogni caso la speranza è che il prima possibile gli sviluppatori intervengano per mettere un freno alla guerra dei ban.

Nel frattempo, la funzione per il trasferimento dei server, che sarebbe dovuta arrivare la scorsa settimana, è stata rinviata.