New World banna giocatori automaticamente via bot? Amazon cerca di fare chiarezza

New World sta avendo un successo impressionante in questi primi giorni di attività online, ma emergono anche alcuni problemi di gestione dei giocatori, come è naturale che accada per un MMO nuovo, con alcuni report che parlano di ban automatici da parte dei bot per giocatori che vengono segnalati in massa, anche se ingiustamente, sebbene Amazon abbia smentito che questo avvenga.

La questione è ancora piuttosto dubbia, anche perché inizialmente un moderatore del forum ufficiale di New World aveva confermato l'esistenza di un sistema di ban automatico gestito direttamente da bot, salvo poi essere smentito da un Community Manager che ha negato l'esistenza di un sistema del genere, cosa che però non ha placato le discussioni al riguardo.

Di fatto, ci sono diverse segnalazioni tra Reddit e altri forum di giocatori che sono stati eliminati in grande quantità dai server di New World, apparentemente attraverso ban applicati molto velocemente e non ben precisati, riferiti semplicemente alla quantità di segnalazioni di comportamenti scorretti ricevute dal sistema da parte di altri utenti.

Sebbene queste possano essere ragioni sufficienti per un ban, sarebbe opportuno che la procedura seguisse un iter un po' più complesso e soprattutto venisse chiarita in maniera ufficiale da parte di Amazon, cosa che invece non è ancora emersa in maniera molto netta.

New World, uno screenshot

Questo ha fatto pensare che tali ban siano avvenuti semplicemente attraverso una procedura automatica, con i bot che invece di valutare si limitano ad applicare una soluzione programmata nel caso in cui si verifichi una certa quantità di segnalazioni ai danni di un giocatore.

Questo sistema può dare spazio ad abusi da parte di altri utenti, che possono coalizzarsi per cacciare semplicemente un giocatore senza passare attraverso un processo più definito. Il moderatore "Moderator-Z" sul forum di New World aveva in effetti riferito che "non vogliamo che nessuno venga bannato ingiustamente, ma i bot possono automaticamente bannare qualcuno se ci sono troppi report su di lui in un breve periodo di tempo". Cosa che aveva alimentato le polemiche su un sistema automatico di ben.

Successivamente, il Community Manager "NW_Mugsy", presumibilmente più addentro alle dinamiche del gioco Amazon Studios, ha chiarito la questione mettendola in maniera decisamente diversa: "Voglio scusarmi per Moderator_Z, non sono sicuro del perché creda che usiamo bot per moderare ma investigheremo su queste disconnessioni. Utilizziamo EAC per le persone rilevate a usare cheating, forse si è confuso sulla differenza tra quello e come i report sul codice di condotta vengono invece processati. Lavorerò con loro e il loro team per essere sicuro che non rilascino informazioni contrastanti in futuro".

Sembra dunque scongiurato l'utilizzo di bot per i ban automatici, ma restano da spiegare i casi emersi in questi giorni, in attesa di ulteriori delucidazioni. Nel frattempo, i trasferimenti tra server sono rinviati, mentre il Pacchetto Pirata è disponibile da ieri.