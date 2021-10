New World: Pacchetto Pirata disponibile, ma i regali Prime non terminano qui

Amazon Games sta regalando alcuni pacchetti di contenuti per New World agli abbonati Prime. Il primo, dedicato al mondo dei Pirati, è disponibile da ora. I regali non sono però finiti: l'MMO riceverà altri pacchetti nel corso delle settimane.

Prima di tutto, potete vedere qui sotto i dettagli - in un video - del Pacchetto Skin Abbigliamento da Pirata di New World. Sarà disponibile fino all'11 gennaio 2022 e contiene un set di equipaggiamento completo, dagli stivali al cappello. Inoltre, vi è l'emote Posa da pirata, oltre a 5.000 Marchi di fortuna. Il video mostra anche alcuni contenuti che saranno disponibili in un altro pacchetto, in arrivo a breve (più dettagli sotto). Seguite il link nel tweet per reclamare le ricompense.

Come detto, però, questo è solo l'inizio. New World riceverà nuovi contenuti nel corso delle prossime settimane. Ecco la scaletta svelata tramite il sito ufficiale:



12 ottobre - Pacchetto Pirata 2 (Set Skin Armi)

26 ottobre - Pacchetto Robinhood 1 (Set Skin Abbigliamento)

9 novembre - Pacchetto Robinhood 2 (Set Skin Armi)

A seguire, vi saranno altri pacchetti di cui però non conosciamo i dettagli. Ecco le date dei contenuti futuri di New World:

23 novembre - Set Skin Abbigliamento

7 dicembre - Set Skin Armi

21 dicembre - Pacchetto di contenuti

Vi ricordiamo anche una polemica sorta da poco: New World rompe le GPU? Arrivano nuove accuse, ma Amazon risponde.