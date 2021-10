TV Sony: le funzioni Perfect for PlayStation 5 anche su altri modelli

A quanto pare le funzionalità esclusive per PlayStation 5 annunciate per i televisori Sony Bravia XR arriveranno anche senza modelli che non potranno fregiarsi della dicitura "Perfect for PlayStation 5" ma riceveranno gli aggiornamenti con le funzionalità Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode.

Secondo quanto riportato da FlatPanelsHD, che parla di informazioni ricevuti fonti interne a Sony, a godere degli aggiornamenti, qui tutti i dettagli sulle nuove funzionalità esclusive PS5, saranno anche i televisori LCD Sony XH90 del 2020, qui il nostro speciale dedicato a come sfruttarlo al meglio con PS5, e i televisori Sony X85J e Sony X80J usciti nel 2021.

Gli effetti, si presume drammatizzati, dell'Auto HDR Tone Mapping

I televisori della serie Sony X90 sono definiti "Ready for PlayStation 5" grazie al refresh 120 Hz in 4K, all' Auto Low Latency Mode, al Variable Refresh Rate e alla connettività eArc, tutte caratteristiche che fanno parte anche del bagaglio della serie Sony X85J. La famiglia di TV Sony X80J si ferma invece ai 60 Hz e manca di Variable Refresh Rate, ma beneficerà comunque dei miglioramenti all'immagini degli aggiornamenti, si presume in arrivo entro fine anno come per i modelli Sony Bravia XR.