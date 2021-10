Sony Bravia XR: nascono i televisori Perfect for PlayStation 5 con nuove funzionalità in arrivo

Sony ha piazzato sui televisori della serie Sony Bravia Xr il bollino "Perfect for Playstation 5", in vista dell'arrivo di nuove funzionalità esclusive per PS5 che mirano a rendere unica l'esperienza in gioco con un'ecosistema Sony. Parliamo dell'Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode entrambe in arrivo entro fine 2021 con aggiornamenti software e destinate a unirsi alle altre caratteristiche da gioco della serie Sony Bravia Xr come HDMI 2.1 con 4K a 120 fps e input lag di 6 millisecondi, per quanto riguarda i modelli Sony Bravia Z9J.

Auto HDR Tone Mapping : grazie agli aggiornamenti previsti entro fine anno per PS5 e per i televisori Sony Bravia Xr, la console di nuova generazione Sony sarà in grado di riconosce automaticamente i televisori Sony Bravia, selezionato automaticamente le migliori impostazioni in base al modello a cui è collegata. Promette quindi una perfetta mappatura delle tonalità HDR in modo da evidenziare dettagli e sfumature, garantendo in un titolo come Gran Turismo 7 una maggiore visibilità degli oggetti sul tracciato con tutti i vantaggi del caso per una guida ottimale.

Auto Genre Picture Mode: con questa funzionalità i televisori Sony Bravia Xr saranno in grado di rilevare il contenuto visualizzato dall'utente, distinguendo tra videogiochi, film e programmi TV. Questo in modo da scegliere la migliore modalità possibile, minimizzando l'input lag per il gaming o attivando la modalità standard per dare la priorità all'elaborazione dell'immagine e garantire così la massima qualità con servizi streaming, Blu Ray via PS5 e via dicendo.