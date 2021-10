Amiga: THEA500 Mini in preordine su Amazon, accaparratevi questa mini-console

È attualmente disponibile su Amazon il preordine di THEA500 Mini, la mini-console Amiga con inclusi 25 giochi classici. Il prezzo è di 129.99€ e la data di uscita è il 31 marzo 2022.

THEA500 Mini include 25 giochi, ecco quelli svelati sulla pagina Amazon:



Alien breed 3D

Another World

ATR: All terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon the Sorcerer

"molti altri"

Questa mini-console emula Amiga 500, 600 & 1200 (OCS/ECS/AGA). È compatibile con 100 giochi classici e demo Amiga, tramite utilizzo di WHDLoad per semplicità (i giochi devono essere legalmente ottenuti/acquistati dai legittimi proprietari). La confezione include: THEA500 Mini (Tasti non funzionanti; tastiera virtuale inclusa), Mouse USB a 2 pulsanti (cavo da 1,8 m), Gamepad di precisione a 8 tasti USB (cavo da 1,8 m), un cavo USB-C per l'alimentatore (1,8 m; Adattatore USB AC non incluso) e un cavo HDMI (1,8 m).

La descrizione ufficiale del prodotto recita: "Bentornati negli anni '80 e all'apice del personal computing a 16 bit. Rilasciato nel 1987, l'Amiga 500 disponeva di una CPU (unità centrale di elaborazione) a 16/32 bit, 512Kb di RAM e una serie di chip personalizzati per produrre il miglior suono e video della categoria. Vi presentiamo THEA500 Mini, una rivisitazione compatta di questo classico computer da casa."

