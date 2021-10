Call of Duty 2 Remastered è una mod che aggiunge texture in 5K al classico Activision

Call of Duty 2 Remastered non è propriamente una vera rimasterizzazione dello storico sparatutto in prima persona da parte di Activision ma un interessante progetto artigianale da parte di modder, che stanno realizzando nuove texture in 5K da applicare al capitolo originale, in modo da renderlo adattabile alla next gen via mod.

Il progetto Call of Duty 2 Remastered comprende un Texture Pack HD per Call of Duty 2 da parte del modder Kuzja80, in grado di modificare in maniera sensibile l'aspetto del gioco in versione originale. Oltre alle texture particolarmente rielaborate, la mod porta anche alcuni aggiustamenti all'engine del gioco, ristabilisce l'EAX e sistema anche alcune caratteristiche dell'audio.

Un'idea dell'aspetto che assume il gioco classico con la mod applicata potete averla guardando le immagini riportate qui sotto. Non si tratta ovviamente di un miracolo che porta il gioco ad essere un titolo next gen, ma considerando che si tratta di un capitolo di 16 anni fa contribuisce a renderlo ancora apprezzabile sugli hardware moderni.

Si tratta di un pacchetto piuttosto sostanzioso: la mod è composta da 6GB di dati da scaricare e il download può essere effettuato su NexusMod a questo indirizzo, tenendo ovviamente in considerazione tutti i rischi e le eventualità legate all'uso di mod sui giochi.

Bisogna peraltro considerare che questa mod richiede l'uso di un proprio launcher specifico che a quanto pare è obbligatorio per poterla usare, pena il fatto di andare incontro a errori "out of memory" che forzano il crash del gioco. Nel frattempo, un insider ha riferito che Modern Warfare II arriverà nel 2022.