Call of Duty: Modern Warfare II arriverà nel 2022, secondo un insider

Il prolifico insider Tom Henderson torna alla carica, questa volta svelando che Call of Duty: Modern Warfare II sarà il prossimo capitolo della serie sparatutto di Activision che uscirà nel 2022.

Dopo aver suggerito la possibile data di uscita di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, Henderson ora afferma che il prossimo anno potrebbe essere il turno del nuovo titolo di Infinity Ward, che sarà dunque il successore del Modern Warfare arrivato nel 2019 su console e PC. L'isider ha aggiunto che l'artwork con cui verrà presentato il gioco è stupendo, ma senza tuttavia condividere nessun dettaglio concreto sul gioco.

Ovviamente è impossibile verificare la veridicità della soffiata di Henderson sul presunto Call of Duty: Modern Warfare II, quindi come al solito rimaniamo in attesa di novità ufficiali direttamente da parte di Activision.

Nel frattempo i fan della serie stanno contando i giorni che mancano all'uscita di Call of Duty: Vanguarda, che sarà disponibile nei negozi per PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e PC a partire dal 5 novembre 2021. A tal proposito Sledgehammer Games ha promesso una serie di cambiamenti dopo i feedback ottenuti durante il corso della beta che si è svolta il mese scorso.