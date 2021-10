Metroid Dread: risoluzione e framerate nell'analisi di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato la sua analisi tecnica di Metroid Dread, la nuova avventura di Samus Aran realizzata da MercurySteam, mettendo in luce l'ottimo fatto dagli sviluppatori per quanto riguarda risoluzione e performance della nuova esclusiva per Nintendo Switch.

Con la console collegata al dock Metroid Dread gira alla risoluzione di 1600x900, mentre in modalità portatile raggiunge i 720p. Digital Foundry afferma che il gioco non utilizza un filtro anti-aliasing, il che in realtà si tratta di una scelta intelligente da parte di MercurySteam. Considerando il design da side-scrolling di Metroid Dread e le inquadrature dalla distanza i giocatori non noteranno particolari imperfezioni nell'immagine a prescindere dall'utilizzo di questo filtro.

Questa scelta inoltre ha permesso agli sviluppatori di creare un'esperienza molto solida dal punto di vista delle performance. Secondo l'analisi di Digital Foundry il gioco gira a 60fps in quasi tutte le situazioni, sia in modalità portatile che docked, un traguardo mai raggiunto dalle precedenti produzioni di MercurySteam. Durante la prova sono stati avvistati giusto un paio di casi dove si sono manifestati dei rallentamenti, probabilmente dovuti a dei caricamenti in background.

In generale, la redazione di Digital Foundry afferma di essere molto soddisfatta dal comparto tecnico di Metroid Dread, in particolare anche per quanto riguarda le animazioni, definite "fluide, consistenti e naturali", e il comparto sonoro.

Metroid Dread è disponibile nei negozi in esclusiva per Nintendo Switch. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Metroid Dread.