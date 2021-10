Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di Helly Valentine sfoggia il vestito blu

Il cosplay di Tifa che vi proponiamo oggi è stato realizzato da Helly Valentine, che per l'occasione sfoggia l'elegante vestito blu che tanto è stato apprezzato in Final Fantasy 7 Remake. Senza ombra di dubbio Tifa è uno dei personaggi del mondo videoludico più amati dai giocatori e dalle cosplayer. Non c'è da stupirsi, visto che parliamo dell'eroina di Final Fantasy 7, uno dei capisaldi dei giochi di ruolo di stampo giapponese, nonché uno dei titoli più apprezzati di sempre.

Non c'è molto da dire su questo cosplay, se non che è praticamente perfetto e fedele all'originale. D'altronde nel tempo Helly Valentine ci ha stupito con numerosi lavori di altissimo livello, come quelli di Lisa da Genshin Impact e quello di Zelda da Breath of the Wild, giusto per citare alcuni dei più recenti.

Se amate Final Fantasy 7 Remake allora non potete assolutamente perdervi il cosplay di Aerith realizzato da peachmilky_ in versione crocerossina sexy e ovviamente non possiamo non citare l'originale cosplay di Tifa firmato aleahime con i capelli corti.

Cambiando completamente genere invece potrebbe vi consigliamo il cosplay praticamente perfetto di Farah da Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo realizzato da jannetincosplay, nonché il cosplay di Jessie dei Pokémon firmato milliganvick che mostra il lato glamour del Team Rocket.

Che ne pensate? Il cosplay di Tifa con il vestito blu di Helly Valentine vi ha colpito? Fatecelo sapere nei commenti.