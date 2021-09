Prince of Persia: il cosplay di Farah di jannetincosplay è semplicemente perfetto

In attesa di poter rivivere le avventure di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo su console e PC grazie al remake in lavorazione presso gli studi di Ubisoft, la modella russa jannettincosplay ha deciso di cimentarsi in un cosplay di Farah, che è semplicemente perfetto.

La principessa Farah è la figlia del Maharajah e la custode del Medaglione del Tempo. Si allea con il Principe per evitare la catastrofe che si sta abbattendo sul mondo con la liberazione delle Sabbie del Tempo. Inizialmente diffidenti l'uno con l'altra, progredendo nel gioco i due creano una forte intesa e anche un legame sentimentale. Farah tornerà anche in Prince of Persia: i Due Troni dove darà man forte al Principe per fermare i piani del gran Visir Zervan.

L'interpretazione di Farah di janettincosplay è estremamente curata in ogni dettaglio, dagli abiti all'acconciatura e gli accessori principeschi, dal set "virtuale" realizzato da natan_ps alla fotografia.

Rimanendo in tema videoluico, vi consigliamo il cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 Remake di kseniya_kanda che ci offre da bere e il cosplay di 2B da Nier Automata firmato grusha_cos che è ricco di fascino.

Cambiando genere invece vi consigliamo il cosplay di Sinon da Sword Art Online realizzato da kri_cos nella versione dea Solus e il cosplay di Jolyne Kujo da Le Bizzarre Avventure di Jojo - Stone Ocean firmato alco.loli.

Che ne pensate? Vi è piaciuto il cosplay di Farah da Prince of Persia: le Sabbie del Tempo firmato jannetincosplay? Fatecelo sapere nei commenti.