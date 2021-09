Resident Evil 3 su PS5 e Xbox Series X|S? Spuntano le cover della Nemesis Edition

Resident Evil 3 potrebbe approdare a breve su PS5 e Xbox Series X|S con la Nemesis Edition, o almeno è ciò che sembra rivelare un leak delle cover del gioco in versione next-gen.

Capace di totalizzare vendite per oltre 3 milioni di copie, sebbene Capcom si aspettasse di più, Resident Evil 3 non è stato accolto in maniera entusiastica dalla stampa internazionale, rivelandosi incapace di reggere il confronto con il remake del precedente capitolo.

Sul piano tecnico e della direzione artistica, tuttavia, il gioco è in grado di offrire sequenze senz'altro spettacolari ed entusiasmanti, che grazie all'hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X|S potrebbero godere di un'ulteriore enfasi.

Al momento non sappiamo se l'immagine che sta girando sui social sia vera o se si tratti di un fake, Capcom non ha affrontato ufficialmente la questione né è chiaro a quale retailer faccia riferimento lo screenshot.

Immaginiamo tuttavia che scopriremo fra non molto come stanno davvero le cose, in particolare laddove dovesse arrivare un annuncio ufficiale del gioco.