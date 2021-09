Kerbal Space Program disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, trailer di lancio

Kerbal Space Program è disponibile a partire da oggi anche su PS5 e Xbox Series X|S con la Enhanced Edition, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Private Division.

In attesa di Kerbal Space Program 2 (qui la nostra anteprima), ecco dunque la versione next-gen del peculiare simulatore spaziale in cui dovremo costruire i nostri veicoli e le strutture, gestirne l'equipaggio e così via.

In Kerbal Space Program dovrai dirigere il programma spaziale di una razza di alieni, i Kerbal. Avrai a disposizione un catalogo di parti per realizzare veicoli spaziali in grado di volare (o no) in base a modelli aerodinamici e orbitali realistici.

Lancia i tuoi Kerbal in orbita e oltre (mantenendoli in vita) ed esplora le lune e i pianeti del sistema solare Kerbol, costruendo basi e stazioni spaziali per estendere sempre di più il tuo raggio d'azione.

Kerbal Space Program offre tre diverse modalità di gioco. Nella modalità Scienza dovrai eseguire esperimenti scientifici per sbloccare nuove tecnologie ed estendere le conoscenze di tutta la kerbalità.

In modalità Carriera dovrai gestire ogni aspetto del programma spaziale, inclusa la costruzione delle navi, le strategie a lungo termine, la gestione dei fondi, l'aggiornamento delle infrastrutture e tanto altro.

In modalità Sandbox potrai costruire liberamente qualsiasi astronave ti passi per la mente, utilizzando senza limiti tutte le parti e le tecnologie disponibili.