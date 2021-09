Le Bizzarre Avventure di Jojo: il cosplay di Jolyne di alco.loli da Stone Ocean

Mentre i fan contano i giorni che mancano all'arrivo di Star Ocean, la nuova serie dell'anime Le Bizzarre Avventure di JoJo, la cosplayer alco.loli ha deciso di ingannare l'attesa proponendo un frizzante cosplay di Jolyne Kujo.

Jolyne è la protagonista della Parte 6 che andrà in onda su Netflix questo dicembre, dal titolo Stone Ocean. È la figlia di Jotaro Kujo, protagonista di Stardust Crusaders, e la prima "JoJo" di sesso femminile. Un po' come tutta la famiglia Joestar è tenace e una grande combattente. Il cosplay di alco.loli ricalca un po' lo stile colorato e sopra le righe di Hirohiko Araki in una serie di scatti davvero ispirati, che potrete ammirare nella galleria di Instagram di seguito:

Che ne pensate, vi è piaciuto il cosplay di Jolyne Kujo de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean? Fatecelo sapere nei commenti.