Le Bizzarre Avventure di Jojo, il cosplay di Trish da Xandrastax sembra disegnato

Le Bizzarre Avventure di Jojo è il soggetto di questo cosplay da parte di Xandrastax, che come si conviene alla serie di Hirohiko Araki si presenta decisamente stiloso, proprio come la Trish Una originale, qui riproposta dalla modella/cosplayer.

Trish Una, come spesso accade con i membri del cast del manga di Araki, è un personaggio molto particolare, dotato di un look ricercato e sopra le righe, ma che attraversa diverse fasi nel corso della storia, passando dall'essere una ragazzina (quasi) indifesa al diventare una valida combattente, una volta risvegliato il suo stand chiamato, opportunamente, Spice Girl, peraltro un elemento molto raro in quanto dotato di una propria coscienza.

Trish è uno dei protagonisti della quinta stagione della serie di Jojo, Vento Aureo, ed è la figlia del boss di Passione e di Donatella Una, un personaggio che si rivela di enorme importanza nelle dinamiche dei rapporti di potere tra le gang e che per questo motivo viene inizialmente protetta dal gruppo di Bruno Bucciarati.

La Trish rappresentata da Xandrastax è quella più grande e combattiva, con il suo tipico vestito con cui si propone spesso e volentieri tra manga e anime, oltre ovviamente all'esagerata capigliatura rosa che identifica il personaggio. Da notare come la cosplayer abbia aggiunto al tutto anche delle linee disegnate sulla pelle che ricordano davvero da vicino il disegno tipico dei lineamenti un po' spigolosi dei personaggi di Araki, cosa che crea un effetto molto particolare.