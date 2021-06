God of War, un cosplay di Kratos al femminile della wrestler Vertvixen, Barlog apprezza

God of War è la fonte d'ispirazione per questo nuovo e particolare cosplay "genderbend", con un Kratos al femminile interpretato in maniera magistrale da una che di muscoli e botte se ne intende, ovvero la wrestler Vertvixen.

La modella/lottatrice è una wrestler professionista, che non disdegna però il dedicarsi al cosplay spesso e volentieri, sui propri canali sociali, ovviamente sempre scegliendo soggetti che possano associarsi bene alla sua forma fisica.

L'abbiamo vista nei panni di Androide 18 e di Wonder Woman, ma in questo caso la riproduzione è veramente fedele all'originale, se si eccettua il fatto del cambiamento di sesso: la Kratos femmine di Vertvixen fa veramente impressione per la forza che sprigiona nella tipica posa furente del dio della guerra di Santa Monica.

La muscolatura ovviamente non è proprio sovrapponibile, ma per quanto possibile la lottatrice riesce ad essere vicina al modello di partenza e sicuramente sarebbe in grado di mettere velocemente a tacere chiunque osi affermare il contrario. Sicuramente non lo fa Cory Barlog, director di God of War, che anzi apprezza l'iniziativa con un "Fantastico!".



