Niantic sta lavorando a un gioco AR sui Transformers, oltre a Pokémon Go e Pikmin

Secondo un recente report di Bloomberg, Niantic, lo studio divenuto famoso grazie a Pokémon Go, starebbe lavorando a un nuovo gioco AR dedicato ai Transformers. In questo modo la firma californiana si afferma sempre di più come specialista nella realtà aumentata, essendo al lavoro anche su di un nuovo gioco dei Pikmin.

Transformers: Heavy Metal, questo il nome del progetto, dovrebbe essere annunciato e mostrato a breve, anche perché le prime fasi di testing partiranno a breve in Nuova Zelanda. Similmente a quanto accade in Pokémon Go, anche in Transformers: Heavy Metal gli Autobot e i Decepticon appariranno di fronte agli utenti mescolati col mondo reale. Questo nonostante la prima versione del gioco preveda solamente dei fondali statici.

Il concept sarà quello di avere giganteschi robot che combattono tra le strade delle nostre città, ha detto il CEO di Niantic John Hanke. Che ha detto che lo studio non ha potuto rinunciare all'occasione di lavorare con giganteschi robot che passeggiano e interagiscono con il mondo reale.

Ovviamente lo stile del gioco proverà a riunire l'aspetto classico dei robot originali con quello più moderno visto negli ultimi film e serie animate, in modo da provare ad unire generazioni di fan molto differenti tra di loro.

Nonostante non ci siano immagini o video del gioco, Transformers: Heavy Metal dovrebbe uscire entro la fine dell'anno su Android e iOS. Ricordiamo che Niantic sta anche lavorando a Pikmin per conto di Nintendo.