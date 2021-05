Pikmin: Niantic e Nintendo pubblicheranno il gioco nella seconda metà del 2021

Si sa ancora relativamente poco di Pikmin, il nuovo gioco per dispositivi mobile di Niantic. Nintendo però, ha annunciato oggi che ha intenzione di pubblicare questa nuova app nella seconda metà del 2021.

All'interno dei tanti, roboanti numeri contenuti all'interno della diffusione dei dati fiscali, come per esempio il numero di copie record vendute da Animal Crossing: New Horizons, Nintendo ha anche trovato spazio per parlare dei sui piani per i dispositivi mobile.

E da questo punto di vista il gioco principale che sarà portato nei negozi sarà Pikmin, l'adattamento per Android e iOS degli strategici per console. Al timone dell'operazione c'è Niantic, lo studio che ha reso Pokémon Go un fenomeno globale. "Per quanto riguarda il mobile, stiamo collaborando con Niantic per sviluppare una nuova applicazione con Pikmin per smartphone. Questo titolo dovrebbe essere rilasciato da Niantic nella seconda metà del 2021," sono state le laconiche parole della grande N.

I Pikmin stanno per arrivare.

Forse non troppo elaborate, ma sufficienti per cominciare a fissare un periodo di lancio del gioco. Nel caso in cui vogliate sapere qualcosa di più, ecco i primi dettagli di Pikmin AR per iOS e Android.