Pikmin AR per iOS e Android, primi dettagli su gameplay e modalità

Pikmin AR, o come si chiamerà la nuova app in realtà aumentata prodotta da Nintendo e in arrivo sui dispositivi iOS e Android, ha visto rivelati i primi dettagli in termini di gameplay e modalità in via non ufficiale.

Annunciata alcuni giorni fa, l'app di Pikmin realizzata dagli autori di Pokémon GO è già disponibile con una versione preliminare e IGN è riuscita a procurarsela, andando dunque ad analizzare le caratteristiche dell'esperienza.

Per il momento Pikmin AR non include microtransazioni né punti di interesse, ma entrambi questi aspetti probabilmente cambieranno da qui al lancio ufficiale.

Il concept alla base del gioco è semplice: bisogna camminare per trovare i Pikmin con il proprio smartphone. Muoversi consente di accumulare energia che è poi possibile utilizzare per la cattura delle creaturine.

Una volta cresciuti, i Pikmin possono essere aggiunti alla squadra e accumulare frutti da trasformare in nettare, che come nella serie principale è il "carburante" per lo sviluppo di foglie, germogli e fiori.

I petali dei fiori vengono utilizzati in una modalità specifica e cambiano a seconda del colore del Pikmin che li ha ottenuti.

Ci sono al momento due differenti modalità: Expedition consente di mandare i propri Pikmin in giro negli scenari già visitati per raccogliere risorse, mentre Flower Planting consente appunto di piantare fiori lungo il percorso.