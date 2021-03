Games With Gold, aprile 2021: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One del mese

Games With Gold si aggiorna ad aprile 2021 con quattro nuovi giochi gratis per i possessori di Xbox Series X|S e One: si tratta di Vikings - Wolves of Midgard, Truck Racing Championship, Dark Void e Hard Corps Uprising.

Vikings - Wolves of Midgard è un action RPG ambientato in un mondo in cui mitologia, fantasy e storia vichinga si fondono. Combatti i temibili Jotan, orde di terrificanti mostri non morti, e le creature del Ragnarok, per sopravvivere al crescente freddo che minaccia di spazzare via per sempre ogni forma di vita.

Truck Racing Championship è invece l'unica simulazione ufficiale che presenta tutte le particolarità dell'ETRC e offre a tutti gli appassionati di corse un'esperienza di guida nuova di zecca: gareggia con un camion gigante da 5 tonnellate e 1.000 cavalli contro 12 avversari rispettando il regolamento per evitare penalità.

Dark Void è un action game che ci accompagna in un dimensione parallela piena di alieni ostili, potenti armi e oscuri misteri... Le incredibili modalità di combattimento a terra e in aria grazie al jet-pack, introducono una nuova ed elettrizzante dinamica di gioco. Prova l'incredibile fluidità di azione tra volo e combattimento in questa epica avventura creata da Capcom.

Infine, Hard Corps: Uprising è un frenetico run & gun a scorrimento orizzontale sviluppato da Arc System Work che rende omaggio alla serie d'azione classica di KONAMI. Combatti in trincee estenuanti nella modalità Arcade, o la nuovissima modalità Rising, dove il sistema di punteggio ti permette di acquistare oggetti e fare potenziamenti per raggiungere la vittoria finale. Unisciti con un amico per fare una vera carneficina.