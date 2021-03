Star Wars: The Bad Batch, data di uscita su Disney+ e trailer per la serie animata

Star Wars: The Bad Batch ha una data di uscita ufficiale sulla piattaforma Disney+, rivelata da un nuovo trailer: la serie animata sarà disponibile in streaming a partire dal 4 maggio 2021.

Annunciata lo scorso luglio, Star Wars: The Bad Batch è uno spin-off di Star Wars: The Clone Wars e racconta le avventure di una squadra di cloni sperimentali dotati di caratteristiche uniche.

Ognuno dei membri della Bad Batch - una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell'armata dei cloni - possiede un'eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio.

In seguito alla Guerra dei Cloni, intraprenderanno audaci missioni mercenarie mentre lotteranno per rimanere a galla e trovare nuovi scopi.

"È stato un onore per noi collaborare con Disney+ per regalare ai fan vecchi e nuovi il capitolo finale di Star Wars: The Clone Wars e siamo felicissimi della risposta del pubblico in tutto il mondo a questa serie storica", ha affermato Agnes Chu, senior vice president, Content, Disney+ in concomitanza con la presentazione.

"Mentre le Guerre dei Cloni potrebbero essere giunte alla loro conclusione, la nostra collaborazione con i rivoluzionari narratori e artisti di Lucasfilm Animation è solo all'inizio. Siamo entusiasti di dare vita alla visione di Dave Filoni attraverso le prossime avventure della Bad Batch."