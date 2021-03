Kingdom Hearts su PC via Epic Games Store: tutti gli episodi, promo Disney+ gratis

Kingdom Hearts è disponibile a partire da oggi su PC in esclusiva Epic Games Store con tutti gli episodi, dunque Kingdom Hearts III, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.

Non è tutto: per celebrare il lancio i giochi in questione saranno scontati del 20% fino all'8 aprile, mentre chi acquista Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) entro il 31 maggio riceverà tre mesi gratis di Disney+ se non dipone ancora di un abbonamento alla piattaforma streaming.

"Milioni di persone in tutto il mondo hanno passato ore a giocare alla serie KINGDOM HEARTS, e ora siamo lieti di offrire questi giochi a molti più giocatori su PC tramite l'Epic Games Store", ha affermato Ichiro Hazama, il produttore della serie. "Spero che vi divertiate a giocare a questi titoli su una nuova piattaforma e a rivivere tutta la loro magia!"

Di seguito è possibile trovare la lista completa di tutti i titoli di KINGDOM HEARTS disponibili su Epic Games Store:

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX