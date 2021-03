Beoplay Portal: cuffie wireless per Xbox, PC e mobile, immagini e dettagli

Microsoft, tramite il sito ufficiale di Xbox, ha svelato Beoplay Portal, le nuove cuffie wireless per PC, Xbox One, Xbox Series X|S e mobile. Gli headset audio, che potete vedere in calce, saranno disponibili in colorazione Nero Antracite, Grigio Nebbia e Ottone Marino.

Le Beoplay Portal permettono di personalizzare il bilanciamento gioco/chat, silenziare o cambiare il volume direttamente dall'headset oppure usando l'app Bang & Olufsen audio. Si possono facilmente connettere a Xbox Series X|S e Xbox One con la connettività wireless 2.4 GHz delle console. L'headset è compatibile anche con PC e con i device mobile che dispongono di Bluetooth 5.1 e aptX Adaptive.

Beoplay Portal

La carica di Beoplay Portal richiede 3 ore e la batteria dura 12 ore usando Xbox Wireless, Bluetooth e la cancellazione attiva del rumore. Può durare invece fino a 24 ore usando solo Bluetooth e cancellazione attiva del rumore. Le Beoplay Portal utilizzano un virtual boom arm, il quale permette di avere performance del microfono di qualità (con cancellazione del rumore di fondo) senza dover avere un braccetto fisico.

L'app Bang & Olufsen, disponibile su iOS e Android, permette di passare tra diverse impostazioni di gioco (ad esempio pensate per gli RPG o per gli FPS), correggere la cancellazione del rumore, la sensibilità del microfono e il bilanciamento gioco/chat. L'app si assicura anche che le cuffie dispongano dell'update più recente. Le Beoplay Portal pesano 282 grammi. I padiglioni auricolari sono in alluminio con copertura in pelle d'agnello. La fascia è composta da pelle di vitello e fibre di bambù.

Le Beoplay Portal Nero Antracite saranno disponibili al prezzo di 499 euro tramite il Microsoft Store dal 29 aprile 2021. Grigio Nebbia sarà disponibile dal 20 maggio, mentre Ottone Marino sarà disponibile dal 27 maggio 2021. Potete trovare le cuffie a questo indirizzo.

Vi ricordiamo infine che ora disponibile il giveaway per i 7 controller a tema Bethesda in regalo.