Crash Bandicoot: On the Run!, download su iOS e Android a quota 25 milioni

Crash Bandicoot: On the Run! ha totalizzato 25 milioni di download fra iOS e Android in neanche cinque giorni: il gioco è stato lanciato ufficialmente il 25 marzo.

Subito primo in classifica su App Store, Crash Bandicoot: On the Run! ha conquistato rapidamente tutti i mercati; in particolare Stati Uniti, Brasile e Messico, dove l'app è ancora in testa.

Per fare un confronto con altre produzioni freemium targate King, Candy Crush Friends Saga nel 2018 ha totalizzato 1,4 miloni di download nello stesso periodo di tempo.

Persino il blockbuster di Niantic e Nintendo, Pokémon GO, nel 2016 non si è spinto oltre i 4,5 milioni di download, sebbene in quel caso con le limitazioni del soft launch.

Basato sul celebre franchise di Activition, Crash Bandicoot: On the Run! riprende le meccaniche classiche degli endless runner applicandole però a una campagna con livelli dotati di un inizio e una fine.

