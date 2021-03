Xiaomi Mi MIX FOLD è ufficiale: caratteristiche e dettagli del nuovo foldable

Xiaomi ha annunciato in via ufficiale il Mi MIX FOLD: si tratta del primo dispositivo foldable dell'azienda, presentato nel corso dell'evento di oggi, 30 marzo 2021.

Dopo l'ottimo Xiaomi Mi 11 5G, ecco dunque un device pieghevole dotato di display interno flessibile da 8,01 pollici OLED, con risoluzione WQHD+, e display esterno flessibile da 6,52 pollici.

A migliorare il comparto fotografico troviamo il Surge C1 Image Signal Processor, un processore ottimizzato per la fotografia professionale che consente di gestiere al meglio le prime lenti liquide mai viste in uno smartphone.

L'esperienza offerta dal Mi MIX FOLD è di tipo premium anche sul fronte dell'audio, con un setup a quattro altoparlanti, mentre la batteria è da 5.020 mAh ed è compatibile con la ricarica turbo da 67W.

Xiaomi Mi MIX FOLD, una foto del display interno.

Grazie ad alcune soluzioni innovative per quanto concerne le cerniere, il dispositivo vanta un peso ridotto del 27% se confrontato con altri foldable, nonché piuttosto affidabile: i test interni lo sottopongono a fino un milione di chiusure.

La fotocamera principale del Mi MIX FOLD è dotata di sensore da 108 megapixel e viene affiancata da un grandangolo da 13 megapixel con campo visivo a 123 gradi e ottimizzazione gestita dall'intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda invece il processore, abbiamo un Qualcomm Snapdragon 888, la CPU da 5 nanometri più avanzata in ambito mobile, coadiuvato da memorie LPDDR5 da 3.200 MHz e da un sistema di dissipazione particolarmente sofisticato, che distribuisce il calore in maniera uniforme sulla superficie del terminale.

Due le colorazioni disponibili, standard e Ceramic Special Edition, per tre differenti modelli: 12 GB di RAM + 256 GB di storage, 12 GB di RAM + 512 GB di storage e infine 16 GB di RAM + 512 GB di storage. Per il prezzo, tuttavia, dovremo attendere ancora un po'.